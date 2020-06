Chiusa la A10 tra Aeroporto e Pra’ per seri problemi alla galleria Provenzale

Era prevista la riapertura entro le 6, ma il tratto è e resta chiuso al transito fino alla risoluzione dei problemi strutturali nella galleria che si trova tra Genova Pegli e Genova Pra’ in direzione ponente

L’intervento necessario durerà diverse giornate e nel frattempo il tratto dovrà rimanere chiuso al traffico.

Vista la difficoltà di transito dei mezzi pesanti in uscita dal casello di Genova Pegli, rimarrà chiuso l’intero tratto da Aeroporto a Pra’. Aspi chiude anche la rampa che dalla strada Guido Rossa adduce al casello autostradale. Verrà allestita un’ulteriore barriera in prossimità del casello, lasciando l’accesso per l’area urbana prospiciente il casello

Sulle strade urbane la Polizia Locale ha disposto le pattuglie per fare fronte all’emergenza determinata dai veicoli anche pesanti che si riverseranno in città.

