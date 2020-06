Anche stasera maxi coda di 10 km. Bivio A7-A12 ancora chiuso

La coda è annunciata spezzettata sul sito delle Autostrade: 4 km tra bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est, 3 km tra Genova Nervi e Recco, 3 km tra Recco e Chiavari. Tutto in direzione levante. In totale fanno 10 km di coda.

File di auto di 1 km anche tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione Genova. La riapertura del bivio A7/A12 era stata annunciata in giornata. Se sarà mantenuto l’impegno, succederà comunque in orario in cui il traffico del rientro sarà già, faticosamente, smaltito.

Aggiornamento: solo alle 19, quando ormai il caos viario era totale, ha riaperto, alle 19.00 la galleria Rivarolo II e, conseguentemente, l’allacciamento A12/A7 per gli utenti provenienti da Sestri Lavante e diretti a Genova ovest, precedentemente chiuso per consentire gli interventi di manutenzione nel tunnel.

<A seguito dell’approfondito piano di ispezione, eseguito secondo le modalità condivise con il MIT e applicando i migliori standard di controllo internazionali, sono stati individuati nel fornice alcuni stati di degrado, non incidenti sulla tenuta statica della galleria e prevalentemente risalenti all’epoca della sua costruzione, prima degli anni ’80 – dicono ad Aspi -. Per effettuare i relativi interventi di ripristino, ora conclusi, all’interno della galleria hanno operato continuativamente per ogni turno circa 30 tecnici di ditte esterne specializzate, con il supporto del personale di Autostrade per l’Italia, per complessivi 15 giorni. Sono state utilizzate sei piattaforme insieme a escavatori, betoniere, mezzi jumbo per le perforature e a una pompa per le iniezioni di calcestruzzo>.

