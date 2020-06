13 km di coda in A10, 17 in A26. Tratto A10 aperto tra Pra’ e Pegli su una sola corsia

Migliaia di persone prigioniere in autostrada, continua ad essere paralizzata anche la viabilità urbana da Pegli a Voltri

In A10 coda di 13 km tra Varazze e Genova Pra' , in A26 17 chilometri di coda tra Ovada e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Lo spaventoso ingorgone è stato causato dal prolungamento della chiusura notturna della tratta per gli accertamenti e i lavori sulle autostrade. La riapertura è stata spostata prima alle 9, poi alle 10. Ma, di fatto, è stato riaperto ad ora (10:05) solo il tratto tra Pra' e Pegli e su una sola corsia.

Centinaia le persone prigioniere sulle autostrade per la chiusura a ieri non prevista. Incolonnati i camion diretti al terminal Psa di Voltri. Disagi immensi per tutti.

La Società Autostrade informa: <Per consentire ai veicoli provenienti dalla A26 di raggiungere il nodo genovese – come stabilito nella programmazione di viabilità alternativa, condivisa nei tavoli istituzionali territoriali – il traffico viene deviato verso la A7. Squadre di addetti alla viabilità presidiano le tratte per supportare gli utenti e indirizzarli lungo i percorsi stabiliti>.

