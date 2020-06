È successo sulla strada che collega Montoggio a Laccio

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti sulla strada che collega Montoggio a Laccio per un incidente stradale in quanto due autovetture si sono scontrate frontalmente.

All’arrivo dei vigili del fuoco gli occupanti erano già scesi dai veicoli. I vigili si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e dell’area.

