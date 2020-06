Maddalena, ogni sera schiamazzi, liti, ubriachi e risse – IL VIDEO

C’è chi invida persino i residenti della zona della movida, quelli che due notti la settimana, se non hanno i doppi vetri e tappi per le orecchie, o non dormono o si trasferiscono da amici e parenti. Sono i residenti della Maddalena che ogni sera devono sopportare schiamazzi, liti, gente ubriaca o che dà in escandescenza.

Ieri sera, tra le 21:30 e le 23, è stata la volta di una lite tra un uomo e una donna [la vedete nel video]. A tutta la scena partecipa la fauna della zona che divide i contendenti. Gran parte dei ferquentatori della strada fanno riferimento al bar all’angolo tra via della Maddalena e i Quattro canti di San Francesco. È proprio quello uno dei punti peggiori. Ieri, fino a mazzanotte, la zona B del centro storico, che comprende la Maddalena, era affidata alla Polizia di Stato. A un certo punto la pattuglia si è affacciata alla strada e c’è stato il fuggi fuggi generale, ma appena le Divise sono passate è ricominciato tutto come prima.







Segnalazioni centro storico: mandate foto e video alla mail genovaquotidiana@gmail.com o inviateli via whatsapp al numero 339.2816137

