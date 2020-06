Picchia un uomo nell’inferno di vico Mele, fermato e denunciato dalla Polizia locale

Gli agenti hanno salvato la vittima dalle ombrellate di un ubriaco che è stato sanzionato e multato. L’uomo ha reagito alle Divise e, non contento, ha continuato a sputare e ha orinato in cella

Durante il servizio, 13 identificati, un denunciato per ricettazione, due consumatori di stupefacenti segnalati alla Prefettura

Stanotte, durante il pattugliamento del quadrante B del centro storico (quello centrale) la Polizia Locale del reparto Sicurezza Urbana è intervenuta in vico Mele, tra San Luca, Vigne e Maddalena, dove un cittadino marocchino stava percuotendo un senegalese con un ombrello. È successo prima delle 21. Gli agenti hanno faticato non poco a contenere il magrebino, completamente ubriaco, che è stato portato prima nella sede di piazza Ortiz, poi in Questura. Durante il trasporto in auto, l’uomo ha continuato a sputare e a dare in escandescenze, dando colpi nel veicolo. Ha tenuto lo stesso atteggiamento quando è stato temporaneamente contenuto per il tempo degli accertamenti nella camera sicura, dove ha anche orinato in spregio al personale della Polizia Locale.

Portato in Questura per l’identificazione, è risultato pluripregiudicato anche se senza pendenze in atto e irregolarmente presente sul territorio nazionale. È stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità. A suo carico anche una serie di sanzioni amministrative per ubriachezza manifesta (con ordine di allontanamento), per il consumo di bevande alcoliche nell’area interdetta e per mancato uso della mascherina imposta dalle normative anti Covid-19. Lo straniero aggredito è stato soccorso, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. È stato informato che può denunciare il suo aggressore (il reato prevede querela di parte e non il procedimento d’ufficio).

Vico Mele è una delle zone che gli abitanti del centro storico denunciano come invivibili a causa delle frequentazioni diurne e notturne ed è quindi oggetto di serrati pattugliamenti nel corso della nuova organizzazione del controllo della sicurezza nel centro storico concordata da Comune, Prefettura e Forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, le pattuglie della Polizia Locale del reparto Sicurezza Urbana hanno identificato 18 persone sanzionandone 3 per ubriachezza manifesta (2 con con contestuale ordine di allontanamento) e denunciando un cittadino extracomunitario trovato in possesso di un pad non suo per ricettazione e per non aver ottemperato all’ordine di espulsione. Due le persone segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti: stupefacente di tipo crack sequestrato. Altri interventi sono stati effettuati per la sorveglianza dei luoghi segnalati dai cittadini come sede di spaccio. Sequestrato un coltello di tipo con lama di 9 centimetri abbandonato per strada da ignoti, probabilmente gettato da qualcuno che ha visto avvicinarsi le pattuglie e non voleva farsi trovare in possesso dell’arma.







