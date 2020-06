Scattata alle 8 l’allerta gialla. Piogge, il record a Mele

Interessa tutta la Liguria e che terminerà (salvo revisioni delle previsioni) alle 23.59. Arpal: come sempre, in mattinata, verranno valutate sia la situazione in atto sia le ultime uscite modellistiche

Al momento sono in atto precipitazioni in particolare sul centro della regione e sul Ponente, d’intensità debole, localmente moderata (cumulata oraria massima 12.4 a Mele, Genova dove tra le 7.15 e le 7.30 sono caduti 6.8 millimetri in 15 minuti). Dalla mezzanotte:28.2 a Monte Pennello, 23.2 a Fiorino, 21.4 a Mele tutte nel genovese.

Sempre nella zona centrale della regione da segnalare le raffiche di vento meridionale: in costa 82.1 km/h a Fontana Fresca, sulle alture di Sori, sui rilievi 82.8 a Monte Pennello (Genova).

Mi piace: Mi piace Caricamento...