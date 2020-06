Meteo Limet: oggi il primo di diversi giorni di maltempo

Meteo: Una nuova saccatura ha fatto irruzione sul Mediterraneo occidentale portando un deterioramento delle condizioni del tempo sul nord-Italia. Giornata marcatamente instabile sulla Liguria, in particolare nelle zone interne. L’instabilità proseguirà anche nei giorni successivi, in un contesto fresco per il periodo.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: domenica 7 giugno 2020

Avvisi: Venti tesi/forti da sud, specie in mare aperto e sui versanti padani. Mari molto mossi a largo in serata. Probabili fenomeni temporaleschi, localmente anche di forte intensità. Cumulate pluviometriche a tratti elevate o molto elevate, specie nelle aree interne centro-orientali.

Cielo e Fenomeni: Tra la notte e la prima parte della mattinata piovaschi e rovesci sul settore centro-orientale, risulteranno intermittenti lungo le coste, più insistenti invece nelle aree interne. Tempo per lo più asciutto altrove. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio probabile inasprimento dei fenomeni da ponente a levante, con la possibilità di manifestazioni temporalesche, localmente anche di una certa intensità, specie nelle aree interne centro-orientali. Nel pomeriggio attesa una pausa dai fenomeni pressochè su tutta la regione, con anche qualche schiarita, specie a ponente. Proseguirà una certa instabilità nelle aree interne del levante. Tra la serata e la notte successiva nuova probabile recrudescenza temporalesca in transito da ovest verso est, con maggiore interessamento ancora una volta del medio-levante. Qui le cumulate pluviometriche totali potranno risultare elevate o molto elevate, in particolare sull’Appennino.

Venti: Tesi/forti da sud in mare aperto e oltre appennino, con raffiche anche superiori a 50/60 km/h, moderati altrove. Tenderanno a ruotare a sud-ovest in serata.

Mari: Al mattino poco mossi a ponente, mossi sul centro-levante e a largo. Moto ondoso in tendente calo nel corso della giornata, prima di un nuovo rinforzo in serata per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: In aumento nei valori minimi, in calo invece in quelli massimi.

Costa: min +14/+18°C, max +18/+22°C.

Interno: min +6/+14°C, max +14/+19°C.

Mi piace: Mi piace Caricamento...