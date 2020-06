Trovato sul fondo del mare il cadavere del giovane affogato ieri – VIDEO

Il ventenne si era trovato in difficoltà nel mare grosso, a causa delle forti correnti, ieri pomeriggio davanti alla spiaggia di Murcarolo. Lo avevano visto andare a fondo e non era più riemerso. Lo hanno trovato alle 9 di stamattina i sommozzatori dei vigili del fuoco

I Vvf, intervenuti anche con l’elicottero Drago, avevano condotto le ricerche fino a sera e le hanno riprese questa mattina non appena è tornata la luce. Il corpo del ragazzo era sul fondale, esattamente dove era stato visto inabissarsi. Alle ricerche ha partecipato anche la Capitaneria di Porto con propri mezzi.

Diversi i ragazzi della comitiva che hanno rischiato la vita. Un cugino del ragazzo deceduto, un diciannovenne, era stato tratto in salvo e portato in codice rosso al San Martino in stato di shock e in ipotermia. Le sue condizioni sono poi apparse meno gravi del previsto.

A buttarsi in mare è stato, ieri, anche in giovanissimo bagnino fuori servizio. Il diciottenne non aveva esitato a rischiare la vita per aiutare i ragazzi in difficoltà. Altri ragazzi della comitiva sono stati tratti in salvo.





