In mille manifestano a Genova per ricordare Floyd e dire no al razzismo

Flash mob sotto il ponte Monumentale organizzato da attiviste #blacklivesmatter e corteo non autorizzato a fino a De Ferrari e Caricamento. Oggi pomeriggio sit-in di protesta sotto la sede dell’agenzia consolare Usa

George Floyd, morto a Minneapolis col ginoccho di un poliziotto sul collo per lunghissimi otto minuti e 46 secondi di agonia: la punta dell’iceberg, l’ultimo evento di tanti atti di razzismo non solo nella Minneapolis sede di uno dei circoli “storici” del Ku Klux Klan, non solo negli Stati Uniti. La storia di Floyd e tutte le altre storie, anche molto più vicine a noi, sono state comprese nel minuto di silenzio di un migliaio di giovani in via XX, stamattina, che poi hanno deciso di unirsi in corteo fino a Caricamento

Video di Carla da Guerra Silva

Mi piace: Mi piace Caricamento...