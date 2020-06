Maddalena, il Prefetto chiude per 5 giorni il locale sanzionato dai carabinieri

La chiusura è avvenuta a cura degli stessi carabinieri che hanno notificato il provvedimento sotto gli occhi degli abitanti della zona entusiasti: da tempo chiedevano interventi sull’attività i cui clienti creano disturbo alla zona perché spesso ubriachi

Cinque giorni di sospensione per la gastronomia di via della Maddalena 9/A R. Avrebbe dovuto vendere panini, ma vendeva soprattutto birra. Lo hanno accertato i carabinieri della Stazione Maddalena che il 18 maggio scorso aveva pescato all’interno del locale 4 clienti che non rispettavano le misure di sicurezza anti Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...