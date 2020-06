Meteo Limet: ulteriore peggioramento nel pomeriggio

Meteo: un fronte atlantico è avanzato lungo il Mediterraneo centro-occidentale determinando sulla Liguria diffusa instabilità e tempo a tratti perturbato.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 4 giugno 2020

Avvisi: probabili temporali intensi durante il pomeriggio accompagnati da colpi di vento, non si escludono isolati episodi di grandine. Possibile fenomeni di turbolenza sul litorale, quali trombe marine e downburst.

Cielo e Fenomeni: cielo coperto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio potranno fin da subito essere temporalesche; fenomeni nella prima parte della giornata concentrati su imperiese, genovesato e Tigullio, specie nelle zone interne. Tra il termine della mattinata e le prime ore del pomeriggio, non si escludono temporanee pause dove il sole potrebbe fare capolino; a seguire passaggio temporalesco intenso che dall’imperiese si estenderà piuttosto rapidamente sul savonese, per poi insistere maggiormente tra il Golfo di Genova ed il medio levante ed infine transitare sullo spezzino. Fenomeni localmente intensi come da avviso.

Venti: meridionale moderato / teso al mattino, raffiche più elevate nelle aree di instabilità; in sensibile rinforzo sul Golfo di Genova e Riviera di Levante fra sud e sud-est con colpi di vento anche violenti, durante il pomeriggio, al transito del fronte freddo. rotazione finale a libeccio al largo, raffiche fino a burrasca.

Mari: generalmente mosso al mattino, tendente a molto mosso il settore centrale ed orientale per onda viva da sud; dalla sera tra molto mosso ed agitato da sud-ovest al largo, settore centro-est.

Temperature: in calo deciso dal pomeriggio.

Costa: min 16/20°C, max: 20/22°C.

Interno: min 10/17°C, max: 14/18°C.

