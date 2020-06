Allerta traffico per il fine settimana, la Prefettura prepara una task force

Attese code tra i 15 e i 30 chilometri sui tratti autostradali che affluiscono a Genova e alle Riviere per la calata di turisti dal nord

Saranno venerdì, sabato e domenica di fuoco quelli che stanno arrivando. Il prefetto Carmen Perrotta ha attivato il piano per l’emergenza viabilità autostradale allestito lo scorso anno. Saranno coinvolte la Polizia Stradale e le Polizie locali di Genova e Provincia. In questi giorni si terrà una riunione del Comitato operativo per la viabilità. Per le tre giornate sarà attivata la sala della Protezione civile presso la Prefettura.

