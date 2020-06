Tromba d’aria su Voltri, scoperchiato il tetto Pam. Rischio amianto

L’assessore municipale del Ponente Matteo Frulio sul posto: <Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza e isolando il materiale, bagnandolo perché non volino le polveri>. Senso unico alternato

Il vento ha soffiato con raffiche che non hanno raggiunto i 40 km l’ora, ma a un certo punto si è creato un vortice, una tromba d’aria, che ha scoperchiato un pezzo del colmo del tetto della Pam di via Don Giovanni Verità, a Voltri. Parte del materiale è caduto all’interno e parte sulla strada, ora [alle 23:50] a senso unico alternato per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco.

La copertura del tetto contiene amianto, per questo i pompieri stanno isolando in sacchi tutti i pezzi caduti e quelli che stavano per staccarsi e stanno bagnando tutto perché non si alzino polveri.

Foto di Stefano Brugo

