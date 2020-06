Si sente male sul bus, scende, si accascia e muore

È successo in corso Sardegna. L’uomo, che aveva 77 anni, è caduto a terra sotto gli occhi degli altri passeggeri del mezzo ancora fermo alla fermata

L’anziano, residente in corso Sardegna, sembrava stare male già a bordo del bus. Era appena salito, alla fermata precedente, e ha deciso di scendere a quella successiva, probabilmente proprio a causa delle sue condizioni. Una volta sceso dal mezzo, però, si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi: quando sono arrivati, pur avendo fatto prestissimo, l’uomo era già morto. Il suo corpo è adesso sull’asfalto, coperto da un lenzuolo, in attesa del via libera per il trasferimento alle camere mortuarie.

In copertina: foto d’archivio

