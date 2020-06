Chi ha lasciato un cagnolino sul bus della linea 13?

Il bus è fermo in corso Aurelio Saffi all’altezza dell’incrocio con via Vannucci, a Carignano. Sul posto la polizia locale del reparto Pronto intervento in attesa dell’intervento dei volontari della Croce Gialla che prelevino lo Yorkshire

Il cane è in buona salute e ben curato, solo tanto spaventato per non avere accanto il padrone e per vedersi attorno tanta gente sconosciuta. Il mezzo Amt è fermo sul posto. Se qualcuno riconoscesse l’animale può rivolgersi alla Polizia locale. Il cagnolino sarà, tra qualche ora, portato al canile comunale di Monte Contessa.

