Piazza Massena, la fogna perde di nuovo

A Cornigliano resta irrisolto il problema dell’acqua della fognatura che di frequente “esonda” nella piazza

Nuova perdita dalla fogna, questa mattina, in piazza Massena a Cornigliano. Periodicamente il problema si ripresenta, allagando la piazza che dà accesso a corso Perrone e si affaccia sulla via principale della delegazione.

Da tempo i cittadini segnalano e chiedono che si risolva definitivamente il problema che il semplice intervento di un autospurgo non è in grado di affrontare strutturalmente. Ma l’intervento definitivo non è mai stato effettuato e, nei casi peggiori, l’acqua della fogna invade anche i negozi. L’esondazione putrida non dipende nemmeno dalle piogge e quindi, come oggi, è “a sorpresa”.

In copertina: foto d’archivio

