Sul posto la Polizia Locale in attesa dei vigili del fuoco che dovranno ribaltare la vettura per liberare la strada. Al momento non si ha notizie di feriti gravi.

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi e dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...