Arrestato Rocco Ranieri, l’uomo della rapina con fuga e incidente stradale

Si è presentato con volto travisato ma disarmato, ha staccato un tubo flessibile all’interno del negozio ed ha cominciato a colpire gli scaffali, distruggendo un pannello in plexiglass e facendosi consegnare l’incasso ammontante a circa 300 euro. È salito poi su un furgone del negozio e si è dato alla fuga

Si chiama Rocco Ranieri il 33enne che è stato arrestato in serata dalla Polizia di Stato che lo ha fermato in piazza delle Americhe, in fondo a via Tolemaide dopo che era scappato col furgone dell’azienda che aveva rapinato.

Ecco come è andata

A causa della fuga, dei tamponamenti e dell’incidente si è paralizzato il traffico alla Foce

L’uomo è stato arrestato in serata dalla Polizia di Stato.

