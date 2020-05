Caricata su una barella da trasporto in montagna

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti a Sestri Levante per il soccorso a una donna che si è infortunata alla caviglia percorrendo il sentiero verso Punta Manara. Stabilizzata la paziente da parte dei militi della Croce Rossa, i vigili del fuoco l’hanno caricata su una speciale barella da trasporto in montagna e condotta all’ambulanza in attesa a Sestri Levante.

