Manifestazione per la cassa integrazione davanti alla Prefettura

Via Roma chiusa al traffico. La Cgil e i lavoratori chiedono che col decreto Rilancio non si lasciano più i lavoratori senza stipendio come sta accadendo ora

<Dall’esplosione dell’epidemia covid-19 alla Camera del Lavoro di Genova sono arrivati migliaia di accordi da sottoscrivere di richieste di cassa integrazione – dicono alla Cgil -. Molti datori di lavoro hanno accolto la nostra richiesta di anticipare le somme dovute ai lavoratori, altri non lo hanno fatto. Per i lavoratori dipendenti di questi ultimi il risultato è che da marzo non percepiscono alcun reddito. Pur comprendendo le difficoltà della fase emergenziale, la Cgil chiede che i lavoratori non siano lasciati senza fonti di sostentamento e che la situazione drammatica che alcuni di loro stanno vivendo non si ripeta con il Decreto Rilancio>.

Durante il presidio di oggi davanti alla Prefettura di Genova in largo Lanfranco, organizzato seguendo le disposizioni sanitarie vigenti, viene chiesto un incontro al Prefetto affinché la richiesta dello sblocco delle procedure arrivi tempestivamente da Genova a Roma.

