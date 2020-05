Scontro tra ambulanza e moto in via Brigate Partigiane

Tre le persone in codice giallo trasportate al San Martino

L’ambulanza stava accorrendo per un codice rosso in centro. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Barabino e via Brigate Partigiane. Secondo alcuni testimoni, si è fermata al rosso impegnando l’incrocio con i sistemi di segnalazione accesi. Due auto che venivano da sinistra si sono fermate, ma è arrivata, pare a forte velocità, la moto, una Ktm, che ha sfondato la porta del conducente.

Sul posto c’è la polizia locale dell’VIII distretto. Motociclista e militi sono stati soccorsi da altre pubbliche assistenze inviate dal 118.

Mi piace: Mi piace Caricamento...