L’uomo è stato soccorso con partenza dell’ambulanza in codice rosso, il più grave

Giunto nel palazzo di piazza De Ferrari, il personale dell’auto medica inviata dal 118 e della pubblica assistenza Croce Bianca Genovese hanno constatato che l’uomo non era in pericolo di vita e hanno derubricato in codice giallo, di media gravità. L’operaio, che ha preso una robusta “botta” di corrente, è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

