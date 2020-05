Reticolo idrografico, 1.642 mila euro per 243 Comuni

Ripartizione della Regione per la manutenzione ordinaria

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, la ripartizione tra i 234 comuni liguri delle risorse disponibili a bilancio per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico. L’impegno finanziario è di 1.642.000 euro che è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4.000 e un massimo di 30.000 euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

“Abbiamo voluto garantire a ogni comune la possibilità di eseguire almeno gli interventi essenziali e quelli più significativi entro la stagione autunnale – ha detto l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone – l’abbiamo fatto nonostante l’emergenza in corso perché le manutenzioni non si possono fermare e i cantieri, una volta forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, non presentano particolari profili di rischio. Abbiamo tenuto conto della capacità finanziaria dei comuni e abbiamo individuato dei criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioè quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all’estensione territoriale e alla popolazione. I lavori dovranno cominciare appena possibile, in modo da garantire la loro conclusione, possibilmente, entro la fine della stagione estiva”.

Ecco i contributi ai Comuni della città metropolitana di Genova

136 GE Arenzano € 8.183,81

137 GE Avegno € 5.232,20

138 GE Bargagli € 5.603,41

139 GE Bogliasco € 5.292,70

140 GE Borzonasca € 9.376,19

141 GE Busalla € 7.042,02

142 GE Camogli € 5.834,37

143 GE Campo Ligure € 6.522,79

144 GE Campomorone € 7.339,17

145 GE Carasco € 6.872,92

146 GE Casarza Ligure € 7.897,06

147 GE Casella € 6.120,45

148 GE Castiglione Chiavarese € 6.170,70

149 GE Ceranesi € 6.813,41

150 GE Chiavari € 12.879,05

151 GE Cicagna € 5.460,34

152 GE Cogoleto € 7.503,62

153 GE Cogorno € 6.526,79

154 GE Coreglia Ligure € 4.600,32

155 GE Crocefieschi € 4.827,56

156 GE Davagna € 5.665,23

157 GE Fascia € 4.780,03

158 GE Favale di Malvaro € 5.139,70

159 GE Fontanigorda € 5.194,56

160 GE Genova € 30.000,00

161 GE Gorreto € 5.502,45

162 GE Isola del Cantone € 7.728,19

163 GE Lavagna € 8.803,36

164 GE Leivi € 5.346,41

165 GE Lorsica € 5.219,10

166 GE Lumarzo € 5.890,86

167 GE Masone € 7.281,39

168 GE Mele € 5.617,50

169 GE Mezzanego € 6.235,88

170 GE Mignanego € 5.959,79

171 GE Moconesi € 5.844,72

172 GE Moneglia € 5.601,65

173 GE Montebruno € 5.614,01

174 GE Montoggio € 7.917,08

175 GE Ne € 8.901,11

176 GE Neirone € 6.074,74

177 GE Orero € 5.169,20

178 GE Pieve Ligure € 4.796,11

179 GE Portofino € 4.272,64

180 GE Propata € 5.293,08

181 GE Rapallo € 13.802,50

182 GE Recco € 7.131,83

183 GE Rezzoaglio € 12.575,54

184 GE Ronco Scrivia € 7.953,88

185 GE Rondanina € 5.083,54

186 GE Rossiglione € 7.950,88

187 GE Rovegno € 7.501,67

188 GE San Colombano Certenoli € 8.362,89

189 GE Santa Margherita Ligure € 6.986,86

190 GE Sant’Olcese € 6.826,34

191 GE Santo Stefano d’Aveto € 7.996,58

192 GE Savignone € 6.419,08

193 GE Serra Riccò € 7.573,47

194 GE Sestri Levante € 11.736,38

195 GE Sori € 5.823,51

196 GE Tiglieto € 5.755,44

197 GE Torriglia € 8.699,48

198 GE Tribogna € 4.770,37

199 GE Uscio € 5.084,71

200 GE Valbrevenna € 6.350,22

201 GE Vobbia € 6.204,85

202 GE Zoagli € 5.028,70

Mi piace: Mi piace Caricamento...