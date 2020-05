Occupanti soccorsi dai vigili del fuoco e dall’ambulanza-fuoristrada della Croce Bianca Genovese

Ha rischiato di precipitare di sotto la Fiat condotta da un anziano in via delle Baracche, sul Righi. L’uomo viaggiava con la moglie, è stato soccorso dall’ambulanza 4×4 della Croce Bianca Genovese inviata dal 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso in stato di shock ed è stato ricoverato.

L’auto, che rischiava rotolare giù dal burrone, è stata recuperata dai vigili del fuoco.

