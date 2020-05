“Positivo Covid, mi hanno abbandonato”. Parapiglia all’Expo

Un uomo, di un’apparente età di circa 40-50 anni, non ha rispettato la quarantena, si è piazzato davanti a una ringhiera del Porto Antico e ha richiamato l’attenzione di cittadini e agenti della polizia locale. Dice di essere positivo al tampone e chiede aiuto

Ora è circondato dagli agenti di Polizia Locale del reparto Sicurezza Urbana, a debita distanza e con mascherine. L’uomo non è aggressivo: sta tranquillo e chiede soltanto aiuto. Ha detto che, dopo essere risultato positivo al test, nessuno lo ha aiutato o detto cosa fare. Si tratta di un uomo di origine ispanoamericana.

Inevitabile sarà la denuncia per aver violato la quarantena mettendo potenzialmente a rischio altre persone. La polizia locale sta cercando di contattare la Asl per ricevere istruzioni in merito.

In questi mesi sono moltissime le persone che si sono rivolte a noi lamentando di essere state lasciate sole in una condizione di difficoltà o addirittura con sintomi anche pesanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...