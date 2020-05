Riapertura di Genova Est rimandata di 2 giorni

Inizialmente prevista per domani alle 12 dopo che era stata protratta la chiusura notturna che doveva finire alle 6 di stamattina, ora slitta alle prime ore di lunedì

E’ prevista tra la notte di domenica 24 maggio e le prime ore della mattina di lunedì 25 maggio la riapertura al traffico, in completa sicurezza, della galleria “Campursone II”, appena saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza disposti, conclusi i quali si potrà riaprire alla viabilità in orario diurno. Contestualmente, resta chiuso il casello di Genova Est a cui dà l’accesso.

<Autostrade per l’Italia si scusa per i disagi generati agli automobilisti e alla cittadinanza ligure – recita la nota di Aspi -. I tecnici della società stanno lavorando per portare a compimento le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie cittadine, dando priorità al rigore dei controlli>.

<A seguito delle attività ispettive notturne condotte nella galleria “Campursone II” da Proger, società di ingegneria esterna appartenente all’ATI incaricata da Autostrade per l’Italia del monitoraggio infrastrutturale della rete – si legge nella nota di Aspi -, la chiusura del fornice – e conseguentemente della stazione di Genova Est – è stata prolungata, come previsto dalla procedura, per consentire già dal mattino di oggi le necessarie attività di ispezione approfondite e l’avvio di interventi di ripristino. Con l’ausilio di tecnologie avanzate (georadar e laser scanner) gli ispettori del pool di società composto dal Gruppo Lombardi, Rocksoil e SWS completeranno l’ispezione approfondita entro la serata di oggi. Le attività stanno impegnando una task force di oltre 30 tecnici, che oltre all’ispezione approfondita del rivestimento eseguirà carotaggi per determinare le resistenze del calcestruzzo e videoscopie del rivestimento – in linea con le misure concordate con l’ufficio ispettivo territoriale del MIT – e darà immediato corso alle attività di progettazione nei punti individuati all’interno del fornice>.

