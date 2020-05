Genova est in entrata è chiuso al traffico fino alle 12:00 del 23/05/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Il tratto era chiuso per lavori e il casello doveva aprire alle 6, ma durante la notte, nel corso degli interventi, sono emersi i problemi strutturali ad una galleria. I veicoli, soprattutto quelli pesanti, vengono dirottati verso i caselli GE Nervi e GE Ovest.

