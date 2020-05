Tutti i numeri del Covid in Liguria in rapporto con la popolazione

Dati pesati: 12ª per tamponi (e ultima tra la regioni più colpite), 4ª per deceduti, 6ª per pazienti in terapia intensiva; 3ª per ospedalizzati, 3ª per attualmente positivi. Oggi 66 contagiati.

Contagiati odierni: 66.

Tamponi odierni 2.108, quelli su nuovi casi sono circa la metà: 1.054, in aumento.

Guariti con 2 tamponi negativi oggi 99 (3.560 in tutela).

I decessi di oggi sono 9 (1.374 dall’inizio dell’epidemia).

Il totale di contagiati dall’inizio dell’epidemia: 9.257.

Fonte ministero della Salute

Indice di contagio odierno: Liguria 0,72%; Lombardia 0,54%; Piemonte 0,36%; Emilia Romagna 0,17;% Veneto 0,25%; Toscana 0,07%; Lazio 0,27%; Friuli 0,16; Valle D’Aosta 0,09%; media nazionale 0,36%.

Grazie alle tabelle del sito Covidguard (che utilizza i dati della Protezione civile) possiamo confrontare i dati delle regioni italiane “pesati” (ogni 100mila abitanti): la Liguria è 12ª per tamponi effettuati (ultima tra le regioni col maggior numero di contagi), 7ª per dimessi e guariti (dimessi ancora positivi e dimessi negativi), 4ª per pazienti in isolamento domiciliare, 4ª per deceduti, 6ª per pazienti in terapia intensiva; 3ª per ricoverati con sintomi; 3ª per ospedalizzati, 3ª per attualmente positivi.

