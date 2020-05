L’azienda nega l’assemblea, lavoratori ex Ilva sui piazzali

Ieri, all’incontro in Prefettura, l’azienda ha tenuto ferma la propria posizione sulla cassa integrazione Covid che lavoratori e sindacati contestano. Anche il sindaco Bucci ha commentato negativamente la posizione dell’azienda minacciando: <O si dà lavoro a tutti gli operai ex Ilva oppure Genova di riprenderà le aree siderurgiche per costruire attività per il porto e per la città>. Arcelor Mittal nega a Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil e ai lavoratori spazi per l’assemblea, che si sta tenendo nei piazzali

<A seguito del fatto che l’azienda ha negato l’assemblea per il giorno 19 maggio 2020, per permettere di informare i lavoratori su quanto avvenuto nella giornata del 18/05/2020, presso la prefettura, siamo costretti a dichiarare sciopero dalle 8.30 alle 10.00 e diamo appuntamento a tuttI i lavoratori per una assemblea sul piazzale della portineria con i colleghi a cui e arrivata la lettera di Cigo Covid 19. È una vergogna l’atteggiamento arrogante di questa azienda> scrivono le Rsu.

Anche il sindaco Marco Bucci ha commentato con parole pesanti la presa di posizione dell’azienda dicendo chiaro che o si dà lavoro a tutti gli operai ex Ilva oppure Genova di riprenderà le aree siderurgiche per costruire <attività per il porto e per la città, perché sono in grado di darci tantissimi posti di lavoro>.

<A Genova interessa la ricaduta economica e occupazionale, anche io sono stato deluso dall’atteggiamento del management di Arcelor Mittal, ci auguriamo di riuscire a contattarlo nei prossimi giorni e di mettere a punto una strategia> ha detto.

<L’acciaio è importante per l’Italia ma anche per Genova, lo stabilimento siderurgico che c’è nella nostra città è importante, sa lavorare bene, fa un prodotto di alta qualità e profitto, non possiamo permetterci che in oltre un milione di metri quadrati lavorino meno di mille lavoratori ha detto anche il primo cittadino -. Parteciperemo a tutti i tavoli a cui saremo invitati o chiederemo un tavolo con il concetto che o si dà lavoro a tutti, oppure ci riprendiamo le aree siderurgiche>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...