Meteo Limet, asciutto sulla costa, piogge nell’entroterra

Meteo: un sistema depressionario costituito principalmente da una goccia fredda, cioè una saccatura in quota, centrata sulla Sardegna oggi si è spostato verso il Tirreno portando precipitazioni sparse.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: martedì 19 maggio 2020

Avvisi: Venti tesi dai quadranti settentrionali.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse, più compatte sul centro-levante, ove non si esclude qualche breve ed intermittente rovescio. Maggiori schiarite sulle coste del ponente, mentre nel relativo entroterra la nuvolosità sarà più uniforme e anche in queste zone è prevista pioggia. Nel pomeriggio precipitazioni sparse più probabili nei settori interni del levante e del ponente, mentre sulle coste sarà generalmente asciutto, anche se non escludiamo qualche breve sgocciolio. In serata graduale diradamento delle nubi.

Venti: tesi dai quadranti settentrionali, come da avviso.

Mari: Stirato sotto costa o localmente mosso a ponente. Generalmente mosso al largo.

Temperature: in calo le massime:

Costa: min +16/+20°C, max: +23/+27°C.

Interno: min +9/+12°C, max: +18/+22°C.

