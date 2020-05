Albergo dei Poveri, via alla ristrutturazione

I lavori cominceranno domani, 20 maggio. Si parte con la “Galleria degli uomini”

<Il primo lotto di lavori nella “Galleria uomini”, la cui esecuzione sarà possibile grazie al contributo erogato da Regione Liguria nell’ambito del programma attuativo regionale FSC (2007-2013), verrà avviato il giorno il 20 maggio alle 11 – dice il commissario straordinario Marco Sinesi -. L’evento apre la stagione di restauri per l’edificio che rappresenta uno dei manufatti architettonici più importanti della città, per storia, dimensioni e localizzazione. Si tratta della prima fase di una serie di interventi che, a seguire, vedrà interessate anche altre porzioni dell’edificio per il recupero e il restauro dell’Oratorio uomini e di spazi ad esso collegati, oltre che al consolidamento del tetto ligneo originale tardo sei-settecentesco. Il secondo lotto sarà realizzato grazie al Comune di Genova e di Compagnia San Paolo, erogatore del contributo necessario alle opere>.

Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’Albergo dei Poveri, pur con le difficoltà e i rallentamenti dovuti all’attuale emergenza sanitaria, è in via di realizzazione. Il progetto globale, sviluppato in stretta sinergia con Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli studi di Genova, AsP Emanuele Brignole, Sviluppo Genova Spa rappresenta un momento fondamentale nella storia dell’Albergo dei Poveri, un progetto ambizioso che trova il concreto sostegno delle istituzioni e di società private

Mi piace: Mi piace Caricamento...