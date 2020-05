Bandiere Blu, Liguria in testa alla classifica del mare pulito

La Liguria sale a 32 località (sulle le 195 nazionali), con due nuovi ingressi (Diano Marina e Sestri Levante), e guida la classifica nazionale. L’elenco delle spiagge blu di tutte le province

Sono 12 le new entry di cui, 2, appunto, in Liguria. Nessuna località è uscita dalla classifica. Sono 407 le spiagge coinvolte in Italia.

Delle “bandiere blu” liguri, 6 sono nella città metropolitana di Genova.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

IMPERIA: Bordighera – Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio; Sanremo – Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice Corso Marconi, Bussana; Taggia – Arma di Taggia; Riva Ligure – Ex Bungalow; Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello; San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele; Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Prino Foce, Borgo Marina; Diano Marina

SAVONA: Ceriale; Borghetto Santo Spirito; Loano; Pietra Ligure (ponente); Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato; Noli – Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ Chiariventi; Spotorno – Lido; Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole; Savona – Fornaci; Albissola Marina – Lido; Albisola Superiore – Lido; Celle Ligure – Levante, Ponente; Varazze – Arrestra, Ponente Teiro, Levante, Teiro, Piani D’Invrea

GENOVA: Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro/Levante; Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto; Chiavari – Zona Gli Scogli; Lavagna – Lungomare; Moneglia – Centrale, La Secca, Levante; Sestri Levante

LA SPEZIA: Framura – Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi; Bonassola – Lato Est e lato Ovest; Levanto – La Pietra, Casinò, Ghiararo; Lerici – Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo; Ameglia – Fiumaretta

