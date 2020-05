Crollo a scuola nei vicoli, chiuso anche vico di Mezzagalera

In attesa di sopralluogo dei tecnici, la Polizia locale del Centro storico ha transennato per ragioni di sicurezza la via che unisce piazza delle Erbe a piazza Sarzano, nel centro storico







La scuola, infatti, si affaccia sulla via, anche con porzioni architettoniche sospese. Per raggiungere piazza Sarzano dalle Erbe ora, a piedi, bisogna percorrere Salita del Prione e via Ravecca.

Chiuso anche l’accesso all’asilo sito nello stesso plesso scolastico, attualmente non frequentato per le misure anti Covid.

I tecnici dovranno, ora, valutare se c’è il rischio di altri distacchi e, quindi, la sicurezza della strada.

