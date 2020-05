Viadotto Bisagno, il presidente del Municipio: “Nuove case a chi abita sotto”

Roberto D’Avolio: <In questi mesi è caduto sotto di tutto, dal 2018 questa gente vive in un incubo e tra poco cominceranno i lavori. Vengano trasferiti mentre chi abita vicino al cantiere venga indennizzato>

Pastorino (deputato Leu): <Le famiglie attendono risposte da due anni>

Ieri il presidente del Municipio Media Valbisagno è andato a fare un sopralluogo sotto il Viadotto Bisagno, mentre i residenti delle case che stanno sotto il ponte avevano chiamato i vigili del fuoco per il rumore anomalo del giunto. <Sono stato avvisato e sono andato a parlare coi residenti e a rendermi conto di persona cosa stesse succedendo – dice -. C’è un rumore molto forte. Il tonfo del passaggio sul giunto è amplificato. Chiediamo al sindaco Marco Bucci una posizione chiara e a lui, con il Ministero, un tavolo con Apsi per le case direttamente sotto viadotto: lì non possono più starci. In questi mesi è caduto di tutto. Dal 2018 i residenti vivono un incubo psicologico. Presto cominceranno lavori invasivi che dureranno un po’ di tempo. Ci sono 2 comitati di cittadini che chiedono aiuto. Autostrade dovrebbe cogliere l’occasione dei lavori e ricollocare famiglie. Serve un confronto con loro per avviarci verso una soluzione definitiva>.

Per chi abita non sotto, ma vicino al ponte, D’Avolio chiede <Indennizzi per i tre anni di lavori 24 ore su 24> che sono previsti.

<Autostrade deve provvedere a risolvere la situazione di chi abita sotto il viadotto Bisagno – aggiunge il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu -. Le famiglie che vivono là attendono risposte da due anni. I lavori non finiranno certo in poche settimane, nella migliore delle ipotesi parliamo di anni. Lo avevo già chiesto nel question time alla Camera. Dopo i problemi di oggi non è più procrastinabile una soluzione. Chi abita in quella zona deve trovare una adeguata sistemazione altrove con Autostrade che deve farsene carico>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...