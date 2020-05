La proposta del Pd per San Fruttuoso: “Allargare i marciapiedi e favorire i dehors”

Fase 2, anche per il presidente del Municipio Ferrante servono spazi. Le auto? <Vanno ricollocate nelle aree ferroviarie dismesse>

<Per la fase 2 il distanziamento ci richiede più spazi, a San Fruttuoso si potrebbero allargare i marciapiedi a beneficio dei pedoni e dei commercianti, ricollocando la sosta delle auto nelle aree ferroviarie dismesse. Dehors, tavolini e più spazi per i pedoni>. Questa la proposta del Pd per il quartiere, portata avanti anche da Massimo Ferrante, presidente del municipio Bassa Valbisagno.

