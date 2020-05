Via alla demolizione del vecchio mercato di Tre Ponti – VIDEO

Ruspe in azione a Sampierdarena dove, finalmente, il progetto di abbattimento e riqualificazione della zona di Tre Ponti si concretizza nell’abbattimento della vecchia struttura del mercato

I fondi sono quelli del Bando Periferie del 2017, firmato dall’ex sindaco Marco Doria e dall’allora presidente del consiglio Gentiloni. Prevede, per Sampierdarena sono stati messi a disposizione 18 milioni di euro che il Comune integra con altri 6 milioni,

Tra gli interventi previsti, oltre alla riqualificazione del mercato e di piazza Tre Ponti: restauro del palazzo Grimaldi (Fortezza); riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie; recupero dei Magazzini del Sale; riqualificazione dell’area ex deposito veicoli in via Sampierdarena; demolizione ex biblioteca Gallino e creazione di una pubblica piazza nell’area; trasformazione del mercato ovo-avicolo del Campasso e delle aree di contorno per uso pubblico; restauro del Chiostro della Certosa; estensione fibra ottica per free wi-fi e sistema telecamere fra Sampierdarena e Valpolcevera; interventi di moderazione del traffico e miglioramento ambientale in zone di Sampierdarena; interventi di risanamento conservativo di alloggi Erp in via Ariosto.

Sotto: il video pubblicato da Alfonsina, commerciante della zona, sulla propria pagina Facebook

