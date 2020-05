Maddalena, un’altra sera difficile. Parte il Whatsapp-bombing per chiedere soluzioni

Un’altra serata pesante per la zona che durante la quarantena Coronavirus ha visto ulteriormente peggiorare le già difficili condizioni di vivibilità. I cittadini si organizzano per diventare la spina nel fianco di chiunque abbia titolo a intervenire grazie ai messaggi. E il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù chiede a Tursi una sede dell’ufficio di presidenza nella strada per garantire la presenza

Questo il messaggio che da questa mattina sta riempiendo i recapiti WhatsApp di assessori, consiglieri di municipio, forze di polizia, polizia locale. I cittadini si sono organizzati per richiamare alle loro responsabilità tutti i soggetti deputati. È successo dopo l’ennesima serata di passione

Ieri pomeriggio alcuni pusher hanno insultato dei vicini di casa alla Maddalena, é partito un lancio di acqua e insulti da più abitanti, arrabbiati e frustrati da una situazione fuori controllo e di abbandono. Nella serata altri 2, che portavano fuori i cani, sono stati importunati sotto casa! Si é rischiata l’aggressione fisica… Abbiamo da più parti chiamato i Carabinieri, che sono rimasti nella zona per più di un’ora. Questo messaggio per invitare ciascuno a segnalare e portare le proprie legittime rimostranze, e la richiesta di vivere in un quartiere civile non ostaggio della criminalità.A chi? A chi vuoi. Forze dell’ordine, il tuo partito politico, la tua associazione, il vicinato, le istituzioni, il Sindaco, la stampa. Siamo tutti diversi, ma uguali nel voler convivere serenamente nel centro cittadino.

Ieri sera i pusher e coloro che bivaccano nella strada hanno insultato i cittadini e offerto droga ai passanti e si sono fatti minacciosi nei confronti di chi ha “osato” dissentire. Stanno occupando il territorio e cancellando ulteriormente la vivibilità dell’intera area.

Il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù chiede l’assegnazione di una sede per l’ufficio di presidenza perché possa essere presente sul territorio a raccogliere immediatamente le segnalazioni e le proteste dei cittadini.

