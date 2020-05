Tenta di ammazzare la moglie a martellate, arrestato dalle Volanti

È successo stanotte in via Teglia. La coppia è sposata da 47 anni e non ci sarebbero stati in precedenza particolari dissidi tra i due. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio

Stanotte è stato arrestato dalle volanti un uomo di 72 anni per tentato omicidio della moglie. L’uomo ha colpito la donna con un martello mentre dormiva, successivamente ha cercato di soccorrerla per poi allontanarsi in stato confusionale. La coppia sposata da 47 anni senza problemi, a dire dei conoscenti e dei vicini.

La donna, ha 65 anni e al momento è ricoverata all’ospedale Villa Scassi per fratture craniche. La prognosi è riservata.

Nella coppia, confermano parenti e vicini, non ci sono mai stati screzi, ma un fatto ha profondamente gettato in depressione sia il marito sia la moglie: 8 anni fa hanno perso l’unico figlio. I due erano seguiti e le loro condizioni psicologiche non destavano particolari preoccupazioni. Da parte dell’uomo non c’erano mai stati segnali di aggressività.







Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...