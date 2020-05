Furto nel cuore della notte a San Teodoro. Forzata una finestra

La vittima si è svegliata alle 4 del mattino e si è accorta che qualcuno si era introdotto in casa mentre dormiva. Indagano i Carabinieri. Purtroppo in zona non ci sono telecamere

La Stazione Carabinieri San Teodoro e Scali ha raccolto la denuncia sporta da una residente del posto, vittima di furto in abitazione. La donna ha dichiarato di essersi svegliata sola in casa nel cuore della notte, intorno alle 04:00 circa, accorgendosi che la porta finestra del salotto era stata forzata e che ignoti si erano introdotti mentre lei dormiva asportando dalla borsa il telefono cellulare, un tablet e pochi euro. La zona non risulta coperta da sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso.

In copertina: foto d’archivio

