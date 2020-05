Linea Rfi Genova-Milano, priorità confermata

Il deputato Leu Luca Pastorino risponde al leghista Rixi: <Sterile polemica, il Mit conferma l’opera>

Rixi: “Ferrovie, il Governo esclude Genova e Milano dagli interventi prioritari” Le dichiarazioni del deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Rixi

<Il deputato leghista Edoardo Rixi polemizza sulla linea ferroviaria Genova-Milano che non sarebbe stata inserita tra le priorità delle opere previste dal contratto con Rfi. Peccato che ieri in commissione alla Camera non abbia sollevato alcuna obiezione sul tema, accorgendosene solo a distanza di qualche ora del contenuto della relazione” – dice Pastorino, deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu -. E a ben vedere avrebbe fatto bene a non dire nulla. Il motivo è semplice: il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Traversi confermerà l’impegno sull’opera, come del resto aveva già fatto la ministra De Micheli. In alcune casi si potrebbero evitare polemiche sterili e pretestuose>.

