Meteo Limet, alta pressione in attenuazione

Meteo: Alta pressione in lenta attenuazione. Fino a domenica molte nubi, ma con piogge solo locali e transitorie. Marcato peggioramento del tempo nella giornata di lunedì 11 maggio con precipitazioni anche intense.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 9 maggio 2020

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo da sereno a velato su tutta la regione. Nel pomeriggio velature in ulteriore inspessimento specie a ponente, in estensione al resto della Liguria in serata. Non si prevedono piogge.

Venti: Moderati in prevalenza da sud-est.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: Stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min 12/15°C, max: 19/23°C.

Interno: min +4/11°C, max: 17/22°C

