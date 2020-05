Pattuglione della polizia in centro storico: un arresto e tre denunce

Gli agenti hanno individuato il compratore e sono risaliti al pusher. Al controllo del territorio ha partecipato anche la squadra cinofili

In un momento in cui Istituzioni e cittadinanza si concentrano per affrontare l’emergenza sanitaria è necessario alzare la guardia per quelli che sono i mali altrettanto insidiosi che affliggono la società.

In quest’ottica, ieri sera, i poliziotti del Commissariato Pre’, con l’ausilio dei colleghi del VI Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, dell’Ufficio di Gabinetto della Questura e della Squadra Cinofili, hanno effettuato un servizio straordinario nel centro storico cittadino per contrastare il degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti

Poco dopo l’inizio dell’attività, in piazza Fossatello, il cane antidroga Constantin ha fiutato un giovane che stava passeggiando il quale, accortosi dell’interesse che stava suscitando nel poliziotto a quattro zampe, ha cercato di cambiare strada ed evitare il controllo. Immediatamente fermato è stato trovato in possesso di un involucro di hashish appena acquistato nei vicoli limitrofi. Il ragazzo è stato sanzionato per la detenzione dello stupefacente mentre il servizio è ripreso immediatamente con l’intento di rintracciare il pusher che presumibilmente si trovava ancora nei pressi.

E difatti pochi minuti dopo, nella stessa piazza, il fiuto di Constantin ha segnalato un 24enne ghanese che stava cercando di defilarsi. Nella parte interna dei pantaloni nascondeva due involucri di hashish per un peso complessivo di circa 20 grammi e la somma di 100 euro in banconote di piccolo taglio, probabile profitto dell’attività illecita.

Il 24enne, a carico del quale sono emersi numerosi precedenti specifici, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Al termine dell’attività sono state identificate complessivamente 41 persone, 2 di nazionalità italiana e 39 stranieri. Tre i denunciati, oltre a quello per lo spaccio di droga altri due poiché irregolari sul territorio nazionale.

In copertina: i controlli di ieri

