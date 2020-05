Città dei bambini, merenda scientifica sulla piattaforma Zoom

Domenica 10 maggio alle ore 16:00 La città dei bambini e dei ragazzi organizza sulla piattaforma Zoom una merenda scientifica: tanti simpatici esperimenti realizzati con tutto quello che c’è nelle nostre dispense per scoprire la scienza… e poi assaporare il risultato.

Con questa attività messa gratuitamente a disposizione delle famiglie, La città dei bambini e dei ragazzi, partecipa all’edizione 2020 dei Kid Pass Days.

Come ogni anno, i Kid Pass Days sono un weekend per far scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia alle famiglie con bambini da 0 a 12 anni.

Quest’anno l’evento, riconvertito in modalità ovviamente digitale, prevede non solo molti interessanti e divertenti contenuti – sui temi dell’arte e creatività, storia e scienza – messi a disposizione in streaming sulla piattaforma dell’evento, ma anche una domenica di laboratori live.

Una vera maratona di eventi online organizzati in simultanea, in collaborazione con i più importanti musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni del Paese.

In questo panorama anche La città dei bambini e dei ragazzi di Genova ha voluto essere presente con un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che unisce la scienza con la cucina grazie a tanto divertimento.

Il laboratorio è solo l’ultimo appuntamento della serie “Questa casa (non) è un laboratorio”, eventi live che la struttura genovese ha organizzato in questo periodo di chiusura: esperimenti di fisica con palloncini e uova, giochi matematici e lavoretti creativi per i più piccoli.

Un modo per stare vicini alle famiglie e far divertire bambini e ragazzi con contenuti istruttivi e di qualità.

Informazioni

Questa casa (non) è un laboratorio – Scienza per merenda

Domenica 10 maggio ore 16:00 diretta ZOOM

La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link:

Attenzione: I posti sono limitati. A tutti i partecipanti iscritti tramite la piattaforma Eventbrite verrà inviato il link per collegarsi alla diretta e la lista dei materiali da preparare per realizzare gli esperimenti insieme.

Mi piace: Mi piace Caricamento...