Occasione di lavoro: Amiu assume operai e un impiegato

I bandi scadono, rispettivamente, l’11 e 12 maggio

Amiu assume operai a tempo determinato full time per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili, da impiegare nell’attività di igiene ambientale trasporto e movimentazione dei rifiuti per i servizi di igiene urbana che l’azienda svolge al di fuori del territorio del Comune di Genova. I requisiti indispensabili sono: il possesso della qualifica di autista e quello della patente di categoria C o superiore e di carta di qualificazione del conducente trasporta merci (in corso validità almeno fino al 31/12/2020). I requisiti requisiti preferenziali sono il possesso della certificazione relativa al superamento del test finale dei corsi “formazione generale sulla sicurezza e salute sul lavoro” e “formazione rischi specifici“ della mansione ricercata, in base alla normativa vigente (in corso di validità almeno fino al 31/12/2020).

Coloro che sono interessate in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare la loro candidatura entro l’11 maggio prossimo esclusivamente al centro per l’impiego di Genova centro, via Cesarea 14, tramite e-mail all’indirizzo cpi.genova4@regione.liguria.it. Qui il link al sito Amiu.

Aperto fino al 12 maggio anche l’avviso pubblico una selezione per il ruolo di un impiegato da assegnare all’Area Amministrazione Finanza e Controllo da adibire ad attività di contabilità e scritture contabili prima nota. Qui il link al bando.

