Covid, per entrare al Psa un ticket virtuale per evitare affollamenti

Distanze per prevenire il Coronavirus al Terminal, anche una App dedicata agli autotrasportatori

Il Terminal PSA GP ricorda che, in aggiunta rispetto alle misure obbligatorie da adottare ai sensi delle norme in materia di contrasto della diffusione del contagio sui luoghi di lavoro, nel corso del mese di aprile sono state adottate ulteriori “buone pratiche” per limitare al massimo il rischio di contagio per gli autotrasportatori e per gli operatori esterni che quotidianamente accedono alle aree operative.

Infatti, a partire dallo scorso 2 aprile, l’organizzazione del Terminal ha predisposto un innovativo sistema di accesso all’Ufficio Merci mediante richiesta di “ticket virtuale” di ingresso.

Il ticket può essere richiesto secondo le seguenti modalità:

Attraverso una App per smartphone, sviluppata espressamente per gli autotrasportatori e di recente arricchita proprio della funzione ‘One Stop Office’, chiamata “PSA Genova Pra’ Trasportatori”, disponibile per il download in negli App store e in Google Play;

Attraverso l’invio di un SMS al numero: +39 3316166446, scrivendo un messaggio con testo: ‘MERCI’.

Grazie a queste innovazioni, gli autotrasportatori possono (e debbono) restare al sicuro a bordo del proprio mezzo sino a quando il sistema collegato al ticket virtuale li chiama per essere serviti allo sportello.

L’accesso ai locali di PSA GP avviene poi attraverso un percorso ben segnalato e delimitato, con assistenza sul posto di personale PSA GP, in modo da evitare eventuali assembramenti e consentire il rispetto delle dovute distanze.

Ulteriori innovazioni verranno inserite nei prossimi giorni, in modo da migliorare ulteriormente il processo di priorità di arrivo.

Rileviamo con soddisfazione che la nuova App viene utilizzata dalla quasi totalità degli autotrasportatori che accedono quotidianamente al Terminal.

