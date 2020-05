Tenta di sfondare a calci e pugni la porta della ex, arrestato dai carabinieri

L’uomo ha anche aggredito i militari dell’Arma mandandoli all’ospedale

Un 40enne di Lavagna, con precedenti penali, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Sestri Levante per tentata violazione di domicilio aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Nella serata di ieri i militari dell’Arma sono intervenuti per bloccare l’uomo ed impedirgli di sfondare a calci e pugni la porta d’ingresso dell’abitazione in cui aveva trovato temporanea dimora la sua convivente al termine della loro relazione sentimentale. La violenta reazione del soggetto, oppostosi all’azione di contenimento dei militari, ha comportato che due di loro venissero spinti contro il muro con conseguenti traumi refertati in sei giorni ciascuno. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sestri Levante in attesa dell’udienza di convalida.

