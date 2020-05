Non ci sarebbero intossicati. Colonna si spesso fumo scuro in corso Italia

Foto di Ettore C.

Al momento il rogo, che è scoppiato verso le 19, è sotto controllo proprio grazie all’intervento dei pompieri. Non si hanno per ora notizie di persone intossicate. Le squadre stanno ancora lavorando per estinguere completamente le fiamme e poi ricostruire la causa che ha generato la colonna di spesso fumo scuro che si è alzata in corso Italia.

