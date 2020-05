Covid, la comunità mussulmana del centro storico raccoglie e versa fondi alla Protezione Civile

Bbonificati oggi sul conto della Protezione civile nazionale 2.500 euro. Prima del Ramadan, sono stati in molti ad andare al Galliera a donare il sangue

Il Dawa Centre di Sottoripa, l’Associazione culturale Centro di via Pre’ e la Comunità mussulmana bengalese hanno raccolto al loro interno 2.500 euro e hanno effettuato oggi il versamento della cifra alla Protezione Civile nazionale per l’emergenza Coronavirus. Considerato che non si tratta generalmente di persone abbienti, è stato uno sforzo apprezzabile, concreto e proporzionalmente consistente. I fondi sono stati donati per l’emergenza al paese dove hanno deciso di vivere.

Una trentina di mussulmani residenti in centro storico, prima del ramadan, è anche andata a donare il sangue al Galliera proprio per aiutare nell’emergenza sanitaria

Mi piace: Mi piace Caricamento...