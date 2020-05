Recuperati due ragazzi scivolati in una scarpata a Sant’Alberto di Bargagli

Sono intervenuti il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le pubbliche assistenze della zona. Recuperato anche il cane

Il cane recuperato nella scarpata

Oggi pomeriggio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è intervenuto con tre squadre di tecnici per il recupero di due ragazzi scivolati in una scarpata. Le squadre si sono dirette in zona Monte Bado più precisamente a Sant’Alberto di Bargagli sul versante di Lumarzo, due ragazzi a passeggio con il cane durate la gita lo hanno perso, e nel tentativo di recuperarlo sono scivolati in una scarpata. Fortunatamente i tre sono stati recuperati velocemente (cane compreso). I due ragazzi sono stati imbragati e recuperati in sicurezza ed hanno riportato solo qualche escoriazione.S ul posto per le operazioni di recupero anche i vigili del fuoco di Genova Est (distaccamento Mario Meloncelli) e la pubblica assistenza di Lumarzo.

